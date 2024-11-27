Тарханов — о коррупции в судействе: «Верю, сам был в такой ситуации»

Известный тренер Александр Тарханов отреагировал на заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Ранее политик сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам из судейского корпуса.

Тарханов считает, что нужно провести расследование и допросить человека, который обратился к Федорищеву по поводу долга.

«Верю в то, что есть коррупция в судейском корпусе. Сам был в такой ситуации, когда давили судьи», — заявил Тарханов «РБ Спорту».

После 16 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 15 баллов.