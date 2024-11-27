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«Даку сильнее Кордобы» — Рожков

27 Ноября 2024 • 14:28 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
30.11 16:30

Крайний защитник казанского «Рубина» Илья Рожков поделился комментарием о нападающем команды Мирлинде Даку.

Рожков заявил, что Даку является лидером «Рубина», который ведет за собой всю команду.

— И я вам так скажу, что считаю Мирлинда не одним из лучших форвардов Премьер-лиги, а лучшим. Лично для меня Даку сильнее того же Кордобы, — приводит слова Рожкова Legalbet.

В нынешнем сезоне 26-летний албанец появился на поле в 17 встречах во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперников и стал автором четырех забитых мячей.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Даку в шесть миллионов евро.

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Рубин Краснодар Джон Кордоба Мирлинд Даку Илья Рожков ещё теги

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