«Даку сильнее Кордобы» — Рожков

Крайний защитник казанского «Рубина» Илья Рожков поделился комментарием о нападающем команды Мирлинде Даку.

Рожков заявил, что Даку является лидером «Рубина», который ведет за собой всю команду.

— И я вам так скажу, что считаю Мирлинда не одним из лучших форвардов Премьер-лиги, а лучшим. Лично для меня Даку сильнее того же Кордобы, — приводит слова Рожкова Legalbet.

В нынешнем сезоне 26-летний албанец появился на поле в 17 встречах во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперников и стал автором четырех забитых мячей.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Даку в шесть миллионов евро.