Мусаев объяснил, почему ЦСКА пропускает в конце матчей

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался относительно пропущенных голов «армейцами» в концовках матчей.

«С чем связываю постоянные пропущенные голы в концовках матчей? Соперник тоже хочет забивать голы. Это футбол», - передает слова нападающего московского коллектива «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше РПЛ Тамерлан сыграл 16 поединков, записав на свой счет шесть голов и одну результативную передачу.

После 16 проведенных туров чемпионата страны «армейский» коллектив набрал 27 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Марко Николича отстают от идущего пятым «Динамо» на четыре очка.