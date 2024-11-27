Писарев: «Ростов» на своём месте по составу и возможностям»

Тренер Николай Писарев, который входит в штаб Валерия Карпина в сборной России, поделился мыслями о выступлении «Ростова» в сезоне-2024/2025.
«Ростов» на своём месте по составу и возможностям. Я считаю, что Карпин и его штаб выжимают максимум из этого. Да, можно было лучше, но можно было и хуже», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
В последнем матче чемпионата России «Ростов» на выезде встречался с московским ЦСКА. «Жёлто-синие» одержали победу со счетом 2:1.
В турнирной таблице Премьер-лиги подопечные Карпина с 20 набранными очками располагаются на восьмой строчке.
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