Нападающий ЦСКА рассказал, в каком психологическом состоянии находится команда

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о том, в каком психологическом состоянии находится «армейский» коллектив. В последнем матче Премьер-лиги подопечные Марко Николича на своем поле уступили «Ростову» со счетом 1:2.

«В игре с «Ростовом» хорошо выглядели в первом тайме, но во втором глупо пропустили. С «Рубином» выглядели хорошо. Думаю, психологически мы в нормальном состоянии», - передает слова нападающего «Чемпионат».

После 16 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 27 баллов. «Армейская» команда находится на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Николича на домашнем стадионе примут казанский «Рубин». Игра пройдет 30 ноября.