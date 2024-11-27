Голенков оценил календарь «Ростова» в РПЛ

Форвард «Ростова» Егор Голенков поделился мнением о календаре чемпионата России. В ближайших двух турах Премьер-лиги «жёлто-синие» встретятся с «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов».
«Сейчас у нас будет три домашних игры в Ростове. До матча с ЦСКА была ещё одна игра дома. В принципе, календарём матчей в чемпионате я доволен», - приводятся слова нападающего на страницах «Чемпионата».
После 16 туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 20 баллов. Подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата страны. Отставание от идущего седьмым «Рубина» составляет два очка.
Бан пользователя