В клубе РПЛ назревает отставка главного тренера

Руководство подмосковных «Химок» недовольно работой наставника команды Франка Артиги в нынешнем сезоне.

Как информируют журналисты «Чемпионата», инвестора клуба не устраивают результаты команды. Если в ближайших двух матчах Премьер-лиги подмосковная команда не добьется положительных результатов, то испанца отправят в отставку.

После 16 проведенных туров подмосковная команда набрала 13 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч в чемпионате России «Химки» проведут на выезде со столичным «Локомотивом». Встреча пройдет 1 декабря на «РЖД Арене».