Фаринья: «Панама может провести матч с Россией»

Защитник Эдгардо Фаринья, выступающий за подмосковные «Химки», оценил вероятность организации товарищеского поединка между сборными Панамы и России.

«Сборная Панамы может провести матч с Россией. Это две хорошие команды. Думаю, можно будет провести такой матч. Россия и Панама были бы хорошими соперниками», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, что с февраля 2022 года российская сборная отстранена от участия в международных турнирах. В связи с этим подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В последнем спарринге Россия крупно победила команду Сирии со счетом 4:0.