«Крылья Советов» потеряли вратаря Ломаева

Самарские «Крылья Советов» лишились вратаря Ивана Ломаева. Как сообщила клубная пресс-служба, голкипер пропустит оставшиеся матчи в 2024 году.

«Иван Ломаев прошел МРТ. Выявлено повреждение суставной губы надостной мышцы. Возможно, потребуется операция. Ваня, ждём возвращения на поле. Вернешься сильнее!» - говорится в публикации самарского клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний вратарь провел 13 поединков, в которых пропустил 20 мячей.

После 16 туров чемпионата страны самарская команда набрала 15 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ «Крылья» проведут на выезде с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 1 декабря на «Газпром Арене».