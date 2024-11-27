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Теория заговора или суровая реальность: «Крылья Советов» влипли в коррупционный скандал

27 Ноября 2024 • 13:00 Комментировать

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с серьёзным заявлением по поводу коррупции в российском судейском корпусе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, возможно ли такое на самом деле. 

Заявление Федорищева

Федорищев рассказал, что два месяца назад к нему пришёл функционер из «Крыльев Советов» и сообщил о долге в размере 36 миллионов рублей, при этом изначально он не раскрывал причину задолженности.

— В конце концов, он мне рассказал. Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола, — сказал Федорищев.

Позже губернатор сделал ещё несколько заявлений, в которых отметил, что в коррупционной схеме задействованы порядка десяти клубов Российской премьер-лиги, а сумма ежегодного заработка «преступников» составляет 500 миллионов рублей.

При этом Федорищев подчеркнул, что люди из судейского корпуса очень грамотно действуют, поэтому в настоящий момент у него нет фактов, с которыми он мог бы обратиться в правоохранительные органы.

Помогали ли судьи «Крыльям Советов»

Постараемся разобраться, были ли ошибки в пользу «Крыльев Советов» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. Для этого обратимся к телеграм-каналу авторитетного судейского эксперта «Спорт-Экспресса» Александра Боброва.

— Во втором туре чемпионата России Евгений Кукуляк ошибся в пользу «Ростова» в матче с «Крыльями Советов». Рефери ошибочно засчитал второй гол дончан, а также ошибочно удалил защитника самарцев Романа Евгеньева.

— В третьем туре защитник «Крыльев» Гленн Бейл незаслуженно был наказан жёлтой карточкой, а вот в следующей игре произошёл весьма любопытный эпизод. Сергей Карасёв изначально хотел показать жёлтую карточку Николаю Рассказову, но, видимо, вспомнил, что она станет второй для игрока, и тут же изменил своё решение, оставив его в поле.

— В пятом туре арбитр не дал жёлтую карточку игроку «Динамо» Хорхе Карраскалю за отмашку в адрес футболиста «Крыльев Советов».

— В седьмом туре без жёлтой карточки ошибочно остался защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков.

— В четырнадцатом туре нападающий «Акрона» Беншимол не получил заслуженное предупреждение.

— В шестнадцатом туре ошибочно назначен пенальти в ворота «Крыльев Советов».

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— Сами самарцы пробили четыре пенальти. Все они были верно назначены.

Как мы видим, российские арбитры не особо жалуют «Крылья Советов». Возможно, из-за неоплаченного долга? Если же без шуток, то вся эта история не похожа на взятки судьям. Допустим, команда 1 и команда 2 произвели выплату в судейский корпус и играют между собой. Кому же отдавать предпочтение? Это больше смахивает на «добровольные членские взносы» для какой-то «крыши», вот только тяжело понять, в чём тут профит клубов. Возможно, это как-то влияет на судейские решения в матчах против тех команд, которые не состоят в клубе «избранных». Конечно, это всего лишь догадки, и без фактов никто не имеет права кого-то в чём-то обвинять, в том числе и мы.

Губернатор – за честный спорт или же своя выгода

Самая вероятная версия происходящего — губернатор действительно выступает за честную игру и намерен раскрыть преступную группировку. Именно такой посыл идёт от Федорищева, который призвал все клубы РПЛ отказаться от «спонсирования» судейского корпуса.

Однако есть и несколько других версий. Например, никакого долга у «Крыльев Советов» нет, и Федорищева просто пытались развести на деньги, но не ожидали, что он окажется таким принципиальным и не испугается рассказать об этом всему миру. Или же долг есть, но совсем не за то, о чём было сказано.

Кроме того, есть версия, что Федорищев сам решил провернуть какую-то схему, чтобы сменить руководство в «Крыльях Советов». Поговаривают, что администрация города не желает тратить большое количество бюджетных денег на спорт, и финансовые проблемы хоккейной «Лады» являются прямым доказательством этого. В регионе есть частный «Акрон», видимо, поэтому вышестоящие люди думают, что на потерю «Крыльев Советов» никто особого внимания не обратит.   

Наверное, каждая из версий имеет право на существование, но всё же больше верится в честность губернатора. Федорищев отмечал, что сначала не поверил в существование «специального фонда», но после частного расследования и разговоров с другими представителями власти полностью убедился в наличии схемы. Вряд ли человек стал бы говорить такие вещи, если на самом деле это был бы какой-то личный хитрый план.

При чём здесь Осинькин

Уже известно, что из «Крыльев Советов» уволен спортивный директор Сергей Корниленко, причастный к коррупционной схеме. Кроме того, уволен финансовый директор, а также от работы было отстранено остальное руководство самарского клуба. Теперь стоит вспомнить историю с главным тренером команды Игорем Осинькиным, которого на протяжении долгого времени кто-то изнутри клуба пытался убрать. Всем давно понятно, что уволить Осинькина хотели не по спортивному принципу, но настоящая причина нам неизвестна. Однако с новой появившейся информацией можно предположить, что тренер не хотел быть частью коррупционной схемы, а, возможно, пытался как-то ей противодействовать, что и не понравилось заинтересованным людям. Как мы помним, история с Осинькиным была свёрнута только после чёткого заявления Федорищева, что ещё раз подчёркивает честность губернатора в данной ситуации.

Коррупция и договорняки

Договорные матчи в России были, есть и, возможно, будут в дальнейшем. Об этом многие говорят, но ни у кого нет доказательств и фактов, а простые разговоры ни к чему не приведут.

Из свежего есть интервью двукратного чемпионата России в составе «Рубина» Алексея Попова, который заявил, что в Первой и Второй лигах по сей день есть договорные матчи. По его словам, на исходах зарабатывают даже детские тренеры, которым их воспитанники, уже играющие на взрослом уровне, заранее говорят о результатах предстоящих матчей. Кроме того, Попов рассказал, что ему неоднократно звонили агенты и предлагали слить игру, но он никогда не участвовал в подобных историях.

Это не появилось недавно, это длится на протяжении десятилетий, причём вряд ли это касается только российского футбола. Одним из доказательств является отрывок из книги бывшего защитника «Спартака» Александра Бубнова (1983-1989), где он рассказал о несостоявшемся договорняке. По словам Бубнова, все футболисты команды «Спартака» были согласны слить игру за деньги, но по внутренним правилам это осуществлялось только в том случае, если все соглашались, а Бубнов был тем, кто выступил против. Защитник вспоминал, что сопернику очень нужна была победа, и тогда он предложил своим одноклубникам помочь бесплатно, но в ответ услышал категоричное «нет».

Некоторые бывшие футболисты рассказывали, что, вероятно, участвовали в договорных матчах, но не знали об этом заранее, так как не всегда об этом предупреждали всю команду. Однако доказательств ни у кого нет, лишь предположения.

Дмитрий Миляев

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин РПЛ ещё теги
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