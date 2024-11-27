Ерохин не назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита»

«Краснодар» - главный конкурент? Единолично я не выделял бы его. «Локомотив» тоже очень прилично выглядит. Многое будет зависеть от паузы, как команды проведут её и подготовятся», - приводит слова 35-летнего полузащитника «Чемпионат».