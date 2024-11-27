Ерохин не назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий относительно чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Краснодар» - главный конкурент? Единолично я не выделял бы его. «Локомотив» тоже очень прилично выглядит. Многое будет зависеть от паузы, как команды проведут её и подготовятся», - приводит слова 35-летнего полузащитника «Чемпионат».
После 16 сыгранных туров чемпионата России петербургский клуб набрал 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке с 38 очками находится «Краснодар», а тройку замыкает столичный «Локомотив» (34).
Бан пользователя