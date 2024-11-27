Писарев: «Зенит» понимает, что у него нет явного конкурента»

Тренер национальной сборной России Николай Писарев поделился мыслями относительно действующего чемпиона Премьер-лиги – петербургского «Зенита».
«Зенит» всё равно имеет право на какую-то ошибку, потому что все будут оступаться. «Зенит» понимает, что у него нет явного конкурента, который на протяжении чемпионата всех уверенно обыгрывает», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
В последнем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака на выезде минимально обыграли «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный гол на последних минутах забил хавбек Александр Ерохин.
По итогам 16 туров питерцы лидируют в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.
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