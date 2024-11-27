Писарев прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака»

Член тренерского штаба национальной команды России Николай Писарев высказался о перспективах московского «Локомотива» после разгромного поражения от «Спартака» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.
«У «Локо» вся команда была прямо вот не в тонусе, непривычный был «Локомотив». У Угальде просто все залетало. У меня нет ощущения, что у «Локо» - головокружение от успехов», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
После 16 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков.
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