«Спартак» может расстаться с полузащитником

20-летний хавбек московского «Спартака» Даниил Зорин может продолжить карьеру в чемпионате Сербии.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, подписать полузащитника хочет белградский «Партизан». Сербы рассчитывают арендовать россиянина. Также к Зорину проявляют интерес несколько клубов из России. Сам Даниил хотел бы перейти в команду, где будет получать стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник поучаствовал в четырех встречах. После 16 туров чемпионата страны «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице.