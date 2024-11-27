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Сборная России обратились к Александру Кержакову

27 Ноября 2024 • 11:25 Комментировать

Пресс-служба национальной команды России поздравила с днем рождения экс-форварда петербургского «Зенита» Александра Кержакова.

«Александру Кержакову - 42. Он бил, бьет и будет бить - 92 матча и рекордные 30 мячей за сборную. Поздравляем одного из лучших нападающих в нашей истории с днем рождения», - приводятся слова пресс-службы сборной России в социальных сетях.

Напомним, что большую часть игровой карьеры Кержаков провел в петербургском «Зените». В чемпионате России Александр также защищал цвета московского «Динамо». В Европе нападающий выступал за испанскую «Севилью».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Кержаков
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