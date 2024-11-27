Сборная России обратились к Александру Кержакову

«Александру Кержакову - 42. Он бил, бьет и будет бить - 92 матча и рекордные 30 мячей за сборную. Поздравляем одного из лучших нападающих в нашей истории с днем рождения», - приводятся слова пресс-службы сборной России в социальных сетях.