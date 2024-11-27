Писарев рассказал, в каком случае Соболев будет полезен «Зениту»

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев поделился мнением о форварде петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

«Когда набирает форму, Соболев очень хорош, но именно когда у него есть набор формы, когда он себя хорошо чувствует. Он в игровом тонусе должен быть, тогда приносит пользу», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что 27-летний центрфорвард перешел в петербургский клуб из столичного «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила десять миллионов евро.

Соболев сыграл десять матчей в текущем сезоне РПЛ, не отметившись голевыми действиями.