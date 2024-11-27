Полузащитник «Зенита» Ерохин высказался о бане России в еврокубках

35-летний футболист петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубков.
«И в чемпионате России есть эмоциональные и интенсивные матчи. Сейчас идёт острейшая борьба в двух турнирах. И ближайшие матчи очень важны для нас», - приводит слова Александра «Чемпионат».
Россия получила международный бан в феврале 2022 года.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги первое место занимает «Зенит», набравший 39 баллов. На второй строчке с отставанием в одно очко идет «Краснодар». Призовую тройку замыкает московский «Локомотив», на счету которого 34 балла.
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