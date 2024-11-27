Барко: «Спартак» готов к матчам с «Ростовом» и «Краснодаром»

Легионер московского «Спартака» Эсекьель Барко дал комментарий по предстоящему ответному поединку против «Ростова» в четвертьфинале Кубка России.

«После победы мы больше мотивированы, хотя у нас нет с этим проблем. Мы готовы к следующей неделе, к играм с «Ростовом» и «Краснодаром», - передает слова аргентинского полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что в первом матче «Спартак» на домашнем стадионе минимально проиграл команде Валерия Карпина с счетом 0:1. Ответный поединок «красно-белых» против «жёлто-синих» состоится на стадионе в Ростове-на-Дону 27 ноября. Начало встречи запланировано в 20:30 по московскому времени.