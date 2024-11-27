35-летний Ерохин хочет играть в сборной России

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил о намерении выступать за национальную сборную России.
«Я бы хотел ещё сыграть за сборную, но тренер говорит, что не может вызвать всех. Всё, что от меня требуется, стараюсь в клубе выполнять, а остальное уже в компетенции главного тренера», - передает слова Александра «Чемпионат».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 35-летний хавбек провел 13 поединков. Ерохин отметился двумя забитыми мячами.
В ноябре сборная России провела два товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина разгромно победили команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
Бан пользователя