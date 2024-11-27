Чалов объяснил, почему уехал из России

Центрфорвард греческого ПАОКа Фёдор Чалов в разговоре с журналистами рассказал, почему решил покинуть московский ЦСКА.

«По совокупности причин. Все вместе. Адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор - это тоже важно. В общем, комплекс причин», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 26-летний россиянин сменил ЦСКА на ПАОК в летнее трансферное окно. Чалов заключил с греческим клубом трехлетнее трудовое соглашение. В сезоне-2024/2025 Фёдор поучаствовал в 18 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.