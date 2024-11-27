Угальде — четвёртый игрок в истории «Спартака», оформивший покер: вспомним всех

23 ноября 2024 года – эта дата теперь навсегда войдет в историю московского «Спартака». В этот день 22-летний нападающий Манфред Угальде оформил покер в дерби с «Локомотивом» (5:2), став четвёртым игроком в российской истории клуба, забившим четыре гола за игру. Кроме того, Угальде стал первым легионером, оформившим покер в «Спартаке». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает всех игроков «красно-белых», кому удалось вписать своё имя в историю.

Валерий Масалитин (9 апреля 1994 года: «Спартак» – «Крылья Советов» — 5:0)

Удивительно, но первым автором покера в истории «Спартака» стал Валерий Масалитин, перебравшийся в клуб из ЦСКА в 1994 году. Ещё более удивителен тот факт, что за «красно-белых» он провёл всего десять матчей, но успел попасть в историю великого клуба. Стоит отметить, что Масалитин никогда не был игроком сборной, но при этом в низших лигах оформлял и хет-трик, и покер и даже пента-трик.

Андрей Тихонов (2 октября 1994 года: «Крылья Советов» – «Спартак» — 2:6)

Любопытно, что и во второй раз от «Спартака» пострадали «Крылья Советов», причём в том же самом сезоне. В те года хет-трики уже не были редкостью, но покер – это всё же другой этап. Более удивительно, что Тихонов – полузащитник, а от игроков такого плана голевая феерия случается нечасто.

Александр Ширко (9 сентября 1998 года: «Спартак» – «Тюмень» — 7:0)

Если Масалитин и Тихонов приходили в «Спартак» из других клубов, то на сегодняшний день Ширко остаётся первым воспитанником «красно-белых», которому удалось оформить покер. Это произошло в матче с «Тюменью», где «Спартак» забивал голы на любой вкус. Стоит сказать, что по сей день победа «Спартака» над «Тюменью» остаётся самой крупной в истории клуба в рамках чемпионата России.

Манфред Угальде (23 ноября 2024 года: «Спартак» – «Локомотив» — 5:2)

23 ноября Угальде поставил сразу несколько уникальных рекордов. Во-первых, он стал первым среди спартаковцев, кто забил минимум три гола на «Лукойл Арене». Во-вторых, Угальде – первый легионер в истории «Спартака», оформивший покер. Кроме того, он стал первым игроком команды, кому удалось отличиться четыре раза за матч в XXI веке.

Стоит сказать, что покер он оформил в 22 года и забрался на вторую строку по этому показателю среди спартаковцев. Моложе него был только Александр Ширко, который сделал покер в 21 год.

Дмитрий Миляев