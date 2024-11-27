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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

От провала до покера: как Станкович раскрыл талант Угальде

27 Ноября 2024 • 14:00 Комментировать

23 ноября состоялся исторический матч между «Спартаком» и «Локомотивом». В этот день «красно-белые» на своём поле разгромили соперника со счётом 5:2. Автором четырёх забитых мячей был молодой нападающий Манфред Угальде, который стал первым игроком «Спартака», оформившим покер в XXI веке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает путь костариканского форварда в России.

13 миллионов евро на ветер

Именно такую позицию высказывали многие болельщики и эксперты, когда Угальде ни разу не забил в Российской премьер-лиге во второй части прошлого сезона. Нападающий присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года и за весенний отрезок успел провести 12 матчей в рамках чемпионата, не отметившись результативными действиями. При этом он успел отличиться в Кубке России, сыграв в турнире четыре матча.

При чём тут Промес

Как известно, нидерландский нападающий не смог вернуться в Россию из ОАЭ со сборов. Это произошло минувшей весной. Как мы помним, вторую часть того сезона «Спартак» провалил, и Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку. В конце кампании ситуацию немного подправил Владимир Слишкович, однако и он покинул стан «красно-белых» после окончания сезона.

Позже Слишкович объяснил, с чем был связан провал Угальде и «Спартака»:

«Нельзя забывать один очень важный момент – это Квинси Промес. Если вспомнить работу Квинси и Угальде на сборах, чувствовалось, что получится. Они друг друга очень хорошо чувствовали. К сожалению, Квинси не смог вернуться в Россию».

Конечно, босниец отметил, что это нельзя называть оправданием, но, по сути, весь зимний сбор прошёл зря. Новые связки пришлось наигрывать уже по ходу чемпионата, что пагубно отразилось на результате.

Соболев, Барко и Станкович

Что же помогло Угальде по-настоящему раскрыться в России в этом сезоне? Здесь сразу три фамилии: Соболев, Барко и Станкович. Первый ушёл из «Спартака», оставив Угальде роль чистого центрального форварда. Спустя время мы уверенно можем сказать, что только на этой позиции Угальде максимально эффективен. Не на фланге, не в оттяжке и не в подыгрыше, а только на острие атаки. Вторым фактором успеха стал приход Эсекьеля Барко. Угальде и Барко с первых же минут проявили такое взаимопонимание на поле, будто всю жизнь играли вместе. Барко стал «промесозаменителем», который позволил нам понять, за какие качества Угальде «Спартак» выложил 13 миллионов нидерландскому ПСВ. Что же касается Деяна Станковича, то его роль в раскрытии Мани тоже очень важна. Сербский тренер очень тепло относится к своим футболистам, в частности к Угальде. Было видно, как много Станкович общается с Угальде, как он верит в него. Кстати, сам Станкович тоже объяснил причину взлёта Угальде:

«Убежден, что тренировки могут порой помочь меньше, чем просто обнять человека, дать ему почувствовать себя важным. Тогда его талант будет раскрываться. В первую очередь Угальде надо было помочь на человеческом уровне. А то, что он прекрасный футболист, мы и так знали».

Это и говорит о том, какой Станкович человек внутри, несмотря на его грозный внешний вид.

Покер и лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

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23 ноября 22-летний Угальде оформил первый покер в своей карьере. Как уже было подмечено, он стал первым игроком «Спартака», сделавшим это в XXI веке. Более того, Угальде — первый футболист «красно-белых», кто забил минимум три мяча на «Лукойл Арене» с момента её открытия.

Голевая феерия Угальде в дерби с «Локомотивом» началась уже на 10-й минуте, когда форвард до конца пошёл в прессинг и накрыл вынос Лантратова. Следующий гол случился уже через 11 минут — Маркиньос выдал потрясающий пас в штрафную «Локомотива», где Угальде в касание отправил мяч в противоход голкиперу. На то, чтобы оформить хет-трик, у Угальде ушло 24 минуты, так как свой третий гол он забил уже на 34-й минуте встречи. Кристофер Мартинс одной передачей отрезал всю оборону «красно-зелёных», а Угальде мастерски разобрался с Лантратовым. Ну а свой финальный мяч нападающий забил на 73-й минуте, вновь отправив мяч в сетку первым касанием после передачи низом от Маркиньоса.

Теперь на счету Угальде 12 голов в Российской премьер-лиге, которые позволяют ему лидировать в гонке бомбардиров. Ближайший преследователь — хавбек «Локомотива» Алексей Батраков, забивший 10 мячей.

Фото: Globallookpress.com; официальный сайт РПЛ

Дмитрий Миляев

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