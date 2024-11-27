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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев не может привыкнуть к игре «Зенита»: 3 причины, почему форвард не оправдывает ожидания

27 Ноября 2024 • 12:00 Комментировать (1)

Этим вопросом задаются многие болельщики по всей России. Вроде и ответы находят, но от этого никому не легче – даже самому Александру. В нашем материале мы рассмотрим аргументы, почему у Соболева не получается в «Зените».

Смена игровой схемы

Как заметил Игорь Шалимов, Соболеву не подходит игровая схема. Александр привык быть единственным нападающим, однако в Питере играют иначе. Шалимов отмечал:

«Соболев старается, но пока не получается ничего – тем более, в два форварда: нет маневра, он за спину не может открыться. Экс-спартаковцу сложно делить позицию с таким же нападающим в новом клубе».

Многие писали, что Александр не так уверен в себе. Если в «Спартаке» не ладился отрезок, то статус основного игрока Соболева сомнению не подвергался. В «Зените» ситуация иная, и форварду придётся с этим смириться. Каждый его плохой матч – это шанс для игрока, который находился на лавке запасных.

Слабее конкурентов

Следующая причина: Александр банально проигрывает конкуренцию своим одноклубникам за право сыграть в составе. Если взять статистику, то Соболев в два раза хуже Кассьерры и Гонду по ожидаемым голам. Для Александра шанс видится в том, что если по игре он с ними будет наравне, то тогда завоюет право выходить в стартовом составе. Ведь если на одном уровне местный игрок и иностранец, то предпочтение отдаётся первому. Предсезонка – шанс для Соболева.

Скомканное начало сезона

Раз уж мы о ней заговорили, то из-за скандала со «Спартаком» у Соболева не было предсезонной подготовки перед чемпионатом, а без неё даже Криштиану Роналду не смог бы быть в полном порядке. Уверены, что это главная причина всех неудач Александра. Все другие результаты – это уже следствие главной причины.

Когда ты «растренированный», то не стоит удивляться, что у тебя ни одного результативного действия в первом круге РПЛ. И тот факт, что Соболев лишь раз вышел в стартовом составе матчей чемпионата – тоже не должен никого удивлять.

В таких случаях всегда минусы берут верх над плюсами. Мы знаем, что Александр не является резким форвардом, но нам известно и то, что он хорош в подыгрышах. И пока первое берёт верх над вторым по причине не лучших кондиций Соболева. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что у Соболева пока нет взаимопонимания со своими партнёрами при кроссах. Здесь спасёт только время. Да и в такой команде, как «Зенит», всегда нужна адаптация.

Финиш сезона - шанс для Соболева

В такой ситуации вывод напрашивается сам собой. Весна даст ответы на все вопросы. К тому времени Соболев пройдёт предсезонную подготовку, также у Александра будет возможность наладить игровое взаимопонимание со своими партнёрами. Появится у форварда возможность поработать над своей психологией. И за это время Соболев окончательно адаптируется к новой команде. Общественность хочется попросить, чтобы она психологически не давила на Александра. Всё-таки желательно исключить все факторы, которые мешали бы нападающему сосредоточиться на своей игре.   

Антон Карасевич

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Александр Соболев Матео Кассьерра ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Советский
27 Ноября 2024 в 12:11
ему опять в Самару как Сергееву,пусть ещё потренируется. Смотришь,к 35 годам разыграется! Хотя...врят ли.
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