Глебов высказался об ответном матче со «Спартаком»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов поделился мыслями касательно предстоящего ответного поединка против московского «Спартака» в четвертьфинале Кубка России.
«Для нас каждый турнир важен - и Кубок России, и чемпионат России. Мы ехали в чемпионате в Москву к ЦСКА за победой и добились ее. Теперь едем домой также за победой над «Спартаком», - передают слова полузащитника «Известия».
Напомним, что в первом поединке подопечные Валерия Карпина на выезде обыграли «Спартак» со счетом 1:0.
Ответный матч «Ростова» и «красно-белых» состоится сегодня, 27 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
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