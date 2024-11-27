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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» может упустить победу в чемпионате России, в команде серьёзные проблемы

27 Ноября 2024 • 08:42 Комментировать

Многие заметили, что подопечные Семака не одерживают таких уверенных побед, как раньше. Прошедшая игра с «Оренбургом» не стала исключением. Для многих болельщиков она вообще была сонной, да и победа «Зенита» вызывает вопросы. Целый час играть в большинстве против команды, которая находится внизу таблицы, и вырвать победу лишь на 96-й минуте – такая виктория не кажется победой на классе. У «Зенита» не получалось играть ни верхом, ни низом.

Главная проблема

Если бы не гол Ерохина, то быть нулевой ничьей. Питерский клуб стабильно страдает от команд, которые плотно обороняются. Есть проблемы и с реализацией моментов. Однако самая большая проблема, которая провоцирует все остальные, – это мотивация.

Если взять состав, то в ней много бразильцев, которые брали российское первенство уже не один раз. Им нужна мотивация. Чтобы её получить – необходим новый вызов. Где его найти – вопрос. Пришлись бы кстати игры в еврокубках, но жизненная ситуация сейчас совершенно иная. Получается, что игроки ловят экстрим лишь в том случае, когда игра идёт не по их сценарию. Кажется, что «Зенит» будет рад только той победе, которая будет вырвана зубами.

Если взять тренерский штаб, то и здесь ситуация аналогичная. Семак не раз брал титул чемпиона РПЛ, и ему нужен вызов. Если Сергей Богданович выиграет чемпионат, то это не принесёт ему славы и хвалебных отзывов, а вот если проиграет, то в свой адрес получит много критики. Каждому тренеру хочется покорять новые вершины, а возможностей для этого нет. Сложно упрекнуть тренерский штаб и игроков в отсутствии мотивации, но они её ищут.

Соперники

Другое дело – оппоненты. «Краснодар» пока ни разу не был чемпионом, и «быкам» уж очень хочется закрыть этот гештальт. Тем более им захочется сделать подарок Сергею Галицкому, который сейчас борется со злейшим заболеванием. Те же московские «железнодорожники» захотят побороться за трофей. Ведь в последний раз они в 2018 году были чемпионами РПЛ, и уж вдвойне приятнее им будет добиться успеха, не обладая чемпионскими ресурсами. Мотивировано будет и московское «Динамо». «Бело-голубые» никогда не выигрывали российский чемпионат, плюс наверняка у них в памяти концовка прошлого сезона, в котором до чемпионства было рукой подать. Все эти команды будут гореть желанием взять титул. Мотивация у них бешеная – чего не скажешь о «Зените».

Да, Питер может взять на опыте. Ведь если между хладнокровием и отсутствием мотивации возьмёт верх первое, то у соперников шансов будет минимум. Безусловно, что для болельщиков «Зенита» ситуация опасная, чего не скажешь о нейтральных фанатах. Как ни крути, а чемпионской интриге, скорее всего, быть.

Антон Карасевич

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ
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