ЦСКА не рассматривает вариант с возвращением Гбамена

Полузащитник французского «Нанта» Жан-Филипп Гбамен не вернётся в ЦСКА в ближайшем будущем.

Согласно сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в московском клубе не рассматривают возможность возвращения 29-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи.

Информация о возможном переезде Жана-Филиппа Гбамена в Россию появлялась ещё летом, однако в конце августа игрок перебрался в «Нант», заключив контракт до конца сезона.

Напомним, что хавбек выступал за ЦСКА с февраля по июнь 2022 года на правах аренды из «Эвертона». Ивуариец отыграл 13 матчей за столичный коллектив, отметившись двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.