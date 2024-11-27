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ЦСКА не рассматривает вариант с возвращением Гбамена эксклюзив

27 Ноября 2024 • 01:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
30.11 16:30

Полузащитник французского «Нанта» Жан-Филипп Гбамен не вернётся в ЦСКА в ближайшем будущем.

Согласно сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в московском клубе не рассматривают возможность возвращения 29-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи.

Информация о возможном переезде Жана-Филиппа Гбамена в Россию появлялась ещё летом, однако в конце августа игрок перебрался в «Нант», заключив контракт до конца сезона.

Напомним, что хавбек выступал за ЦСКА с февраля по июнь 2022 года на правах аренды из «Эвертона». Ивуариец отыграл 13 матчей за столичный коллектив, отметившись двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

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