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Агент Ловата высказался о возможном уходе легионера из «Ахмата» эксклюзив

27 Ноября 2024 • 00:08 Комментировать

Агент защитника грозненского «Ахмата» Лукаса Ловата Эдуардо Корначини специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил возможное возвращение своего клиента в Бразилию.

«Правда ли, что Ловат может перейти в клуб из чемпионата Бразилии? Интерес есть, как и интерес из других лиг, но никакой конкретики», - сказал агент.

Ранее сообщалось, что Ловат спустя почти год в России может уехать на родину. Всего в текущем сезоне в составе аутсайдера РПЛ Лукас провёл 12 матчей, в них ему удалось забить два гола – по разу в РПЛ и Кубке России соответственно.

В «Ахмате» Ловат оказался в январе 2024 года после перехода из братиславского «Слована».

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Ахмат Лукас Ловат Эдуардо Корначини ещё теги
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Агент Ловата высказался о возможном уходе легионера из «Ахмата» эксклюзив
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