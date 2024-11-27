Агент защитника грозненского «Ахмата» Лукаса Ловата Эдуардо Корначини специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил возможное возвращение своего клиента в Бразилию.

«Правда ли, что Ловат может перейти в клуб из чемпионата Бразилии? Интерес есть, как и интерес из других лиг, но никакой конкретики», - сказал агент.

Ранее сообщалось, что Ловат спустя почти год в России может уехать на родину. Всего в текущем сезоне в составе аутсайдера РПЛ Лукас провёл 12 матчей, в них ему удалось забить два гола – по разу в РПЛ и Кубке России соответственно.

В «Ахмате» Ловат оказался в январе 2024 года после перехода из братиславского «Слована».