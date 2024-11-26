Назван футболист-открытие года – Батраков на 12-м месте

Эксперты CIES представили рейтинг футболистов-открытий 2024 года. В этот список включены игроки не старше 20 лет, которые получают регулярную игровую практику.

Первое место в нем занял защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси. На второй позиции расположился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Топ-3 замкнул Хулио Солер, представляющий аргентинский «Ланус».

Стоит отметить, что в этот список попал российский полузащитник Алексей Батраков, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву». 19-летний хавбек расположился на 12-м месте в рейтинге CIES.