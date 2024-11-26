«Как Пирло»: Алексей Попов вспомнил, как играл Генич

Бывший лидер пермского «Амкара» Алексей Попов рассказал, каким футболистом был ныне телеведущий и футбольный комментатор Константин Генич. Ранее Генич выступал за «Амкар» и даже помог уральскому клубу перед 2004 годом выйти в Премьер-лигу.

«Костя был важным игроком центра поля — раздавал диагонали направо и налево, руководил игрой. Короче — как Пирло!», - смеясь делится Попов с порталом Sport24.

Напомним, что Генич завершил карьеру футболиста из-за травмы.

Ранее Попов назвал причину закрытия «Амкара» в 2018 году прямо перед самым началом чемпионата мира по футболу в России. После этого клуб исчез с футбольной карты России на три года.