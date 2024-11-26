Алексей Попов рассказал, почему закрыли «Амкар»

Бывший лидер пермского «Амкара» Алексей Попов рассказал, почему выступавший в Премьер-лиге клуб был закрыт в 2018 году.

«Во-первых, клуб не работал с болельщиками, на стадион ходило мало народу. Во-вторых, Пермь не попала в заявку на проведение чемпионата мира. Поэтому город лишился шанса на постройку нового современного стадиона. Думаю, будь у «Амкара» новая арена, заполнявшаяся на 15-20 тысяч, никто бы не закрывал клуб», - вспоминает Попов для Sport24.

«Амкар» выступал в Премьер-лиге с 2004 по 2018 годы, ни разу не понижаясь в классе.

В 2021 году под названием «Амкар Пермь» клуб был воссоздан, сейчас он выступает во Второй лиге Б, заняв в прошедшем сезоне второе место группы №4.