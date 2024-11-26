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Валерий Овчинников – о спаде «Краснодара»: «Слишком долго были на первом месте»

26 Ноября 2024 • 22:12 Комментировать

Футбольный специалист Валерий Овчинников порассуждал о неудачных результатах «Краснодара» в последних матчах.

«Клубы находят внутренние ресурсы и включают их. Это совершенно нормально. Не исключено, что и у «Краснодара» начинается спад. Команда слишком долго была на первом месте», - цитирует Овчинникова Betonmobile.

Отметим, что «Краснодар» потерял очки в двух последних встречах в рамках Российской премьер-лиги, сначала подопечные Мусаева сыграли вничью с «Рубином» (1:1), а затем с «Химками» (2:2), тем самым упустив первую строчку в чемпионате.

Сегодня, 26-го ноября, «Краснодар» в рамках Кубка России встречался с «Тюменью» (3:3) и довёл матч до серии пенальти, ведя со счётом 3:0, но всё-таки прошёл дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Овчинников
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