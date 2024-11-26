Колыванов: «Спартаку» нереально догнать «Зенит»

Экс-игрок столичного «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о шансах московского «Спартака» составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в текущем сезоне Премьер-лиги.
«Вряд ли «Спартак» сможет догнать «Зенит». Даже со всем уважением к «Спартаку» и при том, что команда последние матчи играет прилично, «Зенит» нереально сложно догнать», - передает слова эксперта «Чемпионат».
После 16 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. В следующем туре чемпионата страны «красно-белые» на выезде померяются силами с «Краснодаром».
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