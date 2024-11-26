Сафонов – в старте «ПСЖ» на битву с «Баварией» в Лиге чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав парижан на топовый матч вечера в Лиге чемпионов против мюнхенской «Баварии». Коллективы сыграют вечером вторника в Мюнхене на «Альянц Арене».

Напомним, что Сафонов пополнил «ПСЖ» прошедшим летом. На данный момент у него в активе пять проведённых встреч в сезоне за клуб, в которых ему удалось трижды отстоять ворота без пропущенных мячей и пропустить лишь два гола. В минувшую пятницу Сафонов защищал ворота парижан в игре Лиги 1 с «Тулузой» (3:0).

Текстовую трансляцию матча «Бавария» - «ПСЖ» проведёт наш портал. Оба топовых европейских клуба пока идут лишь в середине большой турнирной таблицы Лиги чемпионов в новом формате.