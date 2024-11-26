Алексей Попов назвал главную ошибку Рахимова

Бывший игрок центра обороны «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов назвал главную слабую сторону тренера Рашида Рахимова.

«Он всегда подкалывает игроков, но совсем не умеет шутить. Но его главная ошибка в том, что он не изучает психологию. Он мотивирует слабостями футболистов, типа: «Где ваша честь? Храбрость? Вы обосрались!» Это неправильно. Без смеха не взглянешь на то, как он кричит и орёт на бровке сейчас», - делится Попов для Sport24.

Напомним, что на данный момент Рахимов возглавляет казанский «Рубин». Коллектив идёт на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата России по итогу 16 прошедших туров.

Ранее Попов рассказал о том, как у него чуть не возникла драка с бывшим главным тренером «Амкара» Станиславом Черчесовым.