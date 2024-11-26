Смолов: «Думаю, что у Захаряна были большие ожидания от второго сезона в Испании»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поддержал полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, который в августе был прооперирован и продолжает восстанавливаться от травмы.

«Я думаю, что у него были большие ожидания от второго сезона в «Сосьедаде». Верю в него и очень поддерживаю», — цитирует Смолова Metaratings.

Отметим, что Захарян ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне. Захарян перешёл в испанский клуб в августе прошлого года из «Динамо», сумма трансфера составила порядка 13 миллионов евро. 21-летний россиянин в общей сложности провёл 40 матчей за «Реал Сосьедад», забил один гол и отметился двумя голевыми передачами.