Клубы из четырёх стран следят за Угальде

Центральный нападающий «Спартака» Манфред Угальде может продолжить карьеру в Европе.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы клубы из Франции, Англии, Испании и Португалии. По данным источника, многим европейским командам нравится стиль игры костариканца. Отмечается, что Угальде сравнивают с бывшим форвардом «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро.

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде забил 13 мячей и стал автором 3 голевых передач в 19 встречах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что сумма отступных за Угальде составляет 30 миллионов евро.