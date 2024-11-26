​Президент «Сабаха» рассказал о том ,как приглашали Березуцкого

Как мы уже сообщали, бывший игрок ЦСКА, 42-летний Василий Березуцкий, получил работу в Азербайджане. Пригласить его к себе решил клуб «Сабах» из столицы этого государства - Баку. Президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов рассказал о том, почему он решил пригласить именно Березуцкого, а также поведал, как зародилась эта идея:

- Вариант с Василием Березуцким показался нам очень интересным. Большую роль сыграли его огромное желание, энергия и мотивация. У нас была многочасовая встреча, которая оставила сильное впечатление, - цитирует слова Адыгезалова «ВсеПроСпорт».

Сейчас «Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице.