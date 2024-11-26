​Гладилин: «У ЦСКА плохо с игрой в атаке»

Московский ЦСКА проводит не очень хороший сезон, накануне в шестнадцатом туре чемпионата России клуб проиграл «Ростову» в домашнем матче. Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим мнением о неудачах земляков.

По его словам, сербскому специалисту Марко Николичу, в отличие от Деяна Станковича, так и не удалось выстроить игру в атаке для ЦСКА:

- В межсезонье команду покинули несколько ключевых игроков, которые определяли, допустим, игру в атаке — два центральных нападающих. А поставить игру в атаке — самое сложное. Николич старается, но пока этого не получается, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.