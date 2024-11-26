Пономарёв: «Зенит» еле-еле выиграл»

В российском футболе прошли матчи шестнадцатого тура, главным итогом стала смена лидеров турнирной таблицы - «Зенит» свой матч выиграл, а вот «Краснодар» нет, и, таким образом, питерцы вернули себе первое место в турнирной таблице.

Однако ветеран советского футбола и московского ЦСКА, Владимир Пономарёв, предрекает «Зениту» скорый спад. Он не впечатлён победой над «Оренбургом» с минимальным счётом:

- Еле-еле выиграли. «Зенит» должен будет попасть в неудачную полосу, потому что им сейчас здорово везло. Мне не нравится игра «Зенита» — видно, что ребята подустали, и морально, и физически, так что Семаку будет непросто в оставшихся матчах, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.