Точилин: «Вряд ли перед зимней паузой уволят Личку»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о будущем Марцела Лички на посту наставника московского «Динамо».

«Вряд ли перед зимней паузой уволят Личку. «Динамо» потеряло в прошлом туре очки, но сейчас команда находится в борьбе за призовые места», — заявил Точилин «РБ Спорту».

Специалист отметил, что впереди длительная зимняя пауза, за которую Личка способен хорошо подготовить команду ко второй части сезона.

После 16 туров «Динамо» занимает пятое место в чемпионате России. На счету «бело-голубых» 31 балл.

Соперником «Динамо» в следующем туре проведет гостевой матч против грозненского «Ахмата».

Точилин назвал главного претендента на бронзовые медали РПЛ