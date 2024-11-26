Стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Угальде со «Спартаком»

Стало известно, сколько придётся заплатить клубам, чтобы заполучить нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, в контракте Угальде прописана сумма отступных, которая для европейских клубов равна 30 миллионам евро. Отмечается, что в «Спартак» уже начали поступать запросы.

Угальде забил четыре мяча в последнем матче «красно-белых» против московского «Локомотива» (5:2). После 16 туров Манфред занимает первое место в гонке бомбардиров, в его активе 12 забитых мячей, следом идёт молодой полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, отличившийся 10 раз.