Алексей Попов рассказал, как чуть не подрался с Черчесовым

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов рассказал, как однажды в 2013 году он чуть не подрался со Станиславом Черчесовым. Это случилось вскоре после того, как тренер возглавил пермский клуб летом того года. Попов вскоре после прихода Черчесова был отстранён от команды, являясь одним из самых опытных игроков в составе.

«Когда меня перестали пускать в раздевалку и в вип-ложу, я дал интервью, в котором рассказал о беспределе. Мы после собрались у гендиректора в каабинете. Черчесов на меня наехал: «Ты кто такой? Что там рассказываешь?» Я выдержать не смог, едва до драки не дошло. Благо, вовремя между нами оказался человек», - вспоминает Попов для Sport24.

На данный момент Черчесов возглавляет сборную Казахстана.

«По сути, из-за Черчесова я тогда и закончил с футболом», - добавил Попов.

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