Попов – о Рахимове и Черчесове: «Сильно любят себя и не уважают других»

Бывший лидер «Амкара» Алексей Попов рассказал, почему регулярно критикует в СМИ двух своих бывших тренеров – Рашида Рахимова и Станислава Черчесова.

«Оба очень сильно любят себя и не уважают других. Коллектива для них не существует, готовы идти по головам. Плюс не считаю их тренерами для больших задач. Если бы не Черчесов, наша сборная и в финал чемпионата мира могла попасть. Всего один классный матч сборная при нём выдала — четвертьфинал ЧМ против Хорватии. Точно не заслуга Черчесова», - делится Попов для Sport24.

Напомним, что оба тренера в разное время возглавляли «Амкар», в котором Попов был одним из лидеров. На данный момент Рахимов стоит у руля «Рубина», а Черчесов пока безуспешно тренирует сборную Казахстана.