Антич: «Станкович может привести «Спартак» к чемпионству»

Бывший футболист «Химок» Никола Антич поделился мнением о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

По мнению футболиста, Станкович проделывает очень хорошую работу, но ему нужно дать больше времени.

«Станкович прививает «красно-белым» европейский футбол — думаю, игрокам это нравится. Он может привести «Спартак» к чемпионству, но когда — другой вопрос», — приводит слова Антича «РБ Спорт».

После 16 туров «Спартак» идет на четвертой строчке в чемпионате России, сумев набрать 31 балл. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» составляет восемь очков.