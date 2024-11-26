Алексей Попов: «В последнее время получаю удовольствие от «Локомотива»

Бывший лидер «Амкара» Алексей Попов высказался о сегодняшнем московском «Локомотиве» под руководством Михаила Галактионова.

«В последнее время получаю удовольствие от «Локомотива». Галактионова долго хаял, сейчас к нему нет вопросов. Хотел бы с ним пообщаться и узнать, как вышло, что еще несколько месяцев назад команда играла ни о чем, он сам хотел уволиться, а сейчас они третьи», - делится Попов для Sport24.

Напомним, что «Локо» в первом матче после паузы на матчи сборных разгромно проиграл «Спартаку» (2:5). Однако это не помешало столичному клубу остаться на третьем месте турнирной таблицы РПЛ. Отставание от первого места – пять баллов.

«Больше всего поразил Батраков, он по-настоящему играет в футбол», - добавил Попов.