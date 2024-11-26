​Игнатьев: «Краснодар» потерял очки из-за неудачных замен»

Шестнадцатый тур российского чемпионата Премьер-лиги подарил смену лидерства - питерский «Зенит» свой матч выиграл, а вот «Краснодар» не сумел сделать это, «быки» потеряли очки в матче с не хватающими звёзд с неба «Химками».

Бывший тренер российской сборной и известной отечественный специалист Борис Игнатьев знает, в чём причина потерь «Краснодара» в минувшем матче. По его словам, в ходе матча были сделаны неудачные замены:

- Были внесены большие изменения в состав. Пошли замены при положительном результате, и надорвалась струна игровых взаимодействий, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.