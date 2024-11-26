Галямин: «Рано делать выводы по Николичу»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о работе Марко Николича на посту наставника «армейцев».

«Я бы сейчас не делал никаких выводов по Марко Николичу. Он поздновато принимал команду. Будем оценивать уровень его работы в конце сезона», — приводит слова Галямина Legalbet.

Эксперт добавил, что Николич является очень хорошим специалистом, поэтому ему нужно дать больше времени.

По итогам 16 туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 27 баллов. Отставание от ближайшего соперника составляет четыре очка.

В следующем туре подопечные Николича примут дома «Рубин». Поединок должен состояться в 16:30 по московскому времени.