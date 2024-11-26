Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галямин: «Рано делать выводы по Николичу»

26 Ноября 2024 • 19:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
30.11 16:30

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о работе Марко Николича на посту наставника «армейцев».

«Я бы сейчас не делал никаких выводов по Марко Николичу. Он поздновато принимал команду. Будем оценивать уровень его работы в конце сезона», — приводит слова Галямина Legalbet.

Эксперт добавил, что Николич является очень хорошим специалистом, поэтому ему нужно дать больше времени.

По итогам 16 туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 27 баллов. Отставание от ближайшего соперника составляет четыре очка.

В следующем туре подопечные Николича примут дома «Рубин». Поединок должен состояться в 16:30 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Галямин Марко Николич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
19:22
Галямин: «Рано делать выводы по Николичу»
19:13
Галямин выделил главные проблемы ЦСКА
16:20
Пономарёв: «ЦСКА надо уволить Николича и назначить Игнашевича»
15:42
Секу Койта: «ЦСКА беспокоят текущие выступления»
15:27
Безруков назвал топ-лигу, которая подойдёт Даку
25 Ноября
16:09
Агент: «Роша — особенный и суперсовременный футболист»
14:44
Алексей Попов не исключил отставки Николича из ЦСКА
24 Ноября
23:54
Писарев: «Рубин» по потенциалу мог бы бросить перчатку московским клубам»
20:18
Пономарёв - о ЦСКА: «Не понимаю идей Николича, хаос» 1
17:33
Масалитин рассказал, чем Гуарирапа похож на Соболева
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Президент «Реала» обратился к Винисиусу
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
«Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Дубль Фирстова помог «Торпедо» разгромить в гостях «Спартак» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Ноября
19:54 · Россия. Премьер-лига
Антич: «Станкович может привести «Спартак» к чемпионству»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «В последнее время получаю удовольствие от «Локомотива»
19:39 · Кубок России
​Гладилин: «ЦСКА и «Рубин» равны по силам»
19:33 · Кубок России
ЦСКА и «Рубин» назвали составы на ответный матч Кубка России
19:29 · Кубок России
Крицюк: «Вера даёт голы»
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «Краснодар» потерял очки из-за неудачных замен»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Галямин: «Рано делать выводы по Николичу»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Галямин выделил главные проблемы ЦСКА
19:04 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов рассказал, кто в чемпионском «Рубине» Бердыева любил азартные игры
18:57 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «Сейчас внимания со стороны СМИ ко мне больше, чем во время карьеры»
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Березуцкий дебютирует 29 ноября
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Не думаю о том, что я лидер «Спартака» — Барко
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Хомуха: «Факел» оказался очень неуступчивым»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Ориньо: «Глушаков сможет привести «Спартак» к чемпионству»
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Шансы «Динамо» на чемпионство постепенно тают» — Колыванов
18:29 · Россия. Премьер-лига
Федорищев — о коррупции в судействе: «Нет фактов, но это существует»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников предположил, что будет, если ЦСКА займёт шестое место
18:25 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме отреагировали на заявление о коррупции в футбольном судействе
18:22 · Кубок России
«Акрон» забил «Шиннику» уже на первой минуте
18:19 · Россия. Премьер-лига
РФС сделал заявление после появления информации о коррупции в судействе
18:01 · Кубок России
«Тюмень» за полчаса отыгралась с 0:3 в кубковом матче с «Краснодаром»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отреагировал на заявление о коррупции в судействе в России
17:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Орозко высказался об интересе к аргентинцу от российских клубов эксклюзив
17:53 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» отреагировали на слова губернатора Самарской области о коррупции в судействе
17:52 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин — о заявлении Федорищева: «Это плохой звонок для «Крыльев Советов»
Все новости