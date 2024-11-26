Бывший вице-президент РФС Вячеслав Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, существует ли коррупция в судейском корпусе, после громких слов самарского губернатора про долг «Крыльев Советов».

«Я не знаю. Я давно не имею отношения к Российскому футбольному союзу, поэтому я не могу не подтвердить, не отрицать. Не по адресу вопрос, надо его задавать тем людям, которые там работают, или тем, кто поближе к нему находятся и контактируют с администрацией лиги и РФС в целом», - сказал Тукманов.

Вечером 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что клуб должен 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».

Клубы РПЛ платят за судейство? Губернатор Самарской области сделал громкое заявление и назвал сумму долга