Галямин выделил главные проблемы ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин поделился комментарием о проблемах столичного клуба.

«Во-первых, их основная проблема — короткая скамеечка запасных. Во-вторых, там нет забивного нападающего, который тянул бы на себе команду и давал результат», — приводит слова Галямина Legalbet.

При этом эксперт считает, что у «армейцев» хорошая оборона и центр поля.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 27 баллов.

Соперником ЦСКА в ближайшем туре станет казанский «Рубин». Игра между командами пройдет 30 ноября. Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени.