Алексей Попов рассказал, кто в чемпионском «Рубине» Бердыева любил азартные игры

Бывший защитник казанского «Рубина» и лидер пермского «Амкара» Алексей Попов назвал своих экс-одноклубников, которые больше всего любили азартные игры.

«В «Амкаре» — Серёга Волков. Просто мастер покера. А в «Рубине» Саня Бухаров. Он такой — большой, добряк. Видимо, любви ему в жизни не хватало, вот и ударился в карты», - вспоминает Попов в диалоге со Sport24.

Бухаров завершил карьеру в 2019 году в казанском «Рубине». Волков повесил бутсы на гвоздь в 2013 году в «Амкаре», в котором провёл 10 лет карьеры.

Ранее Попов заявил, что сейчас к нему спортивные СМИ проявляют гораздо больше внимания, чем во время футбольной карьеры.